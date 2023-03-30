Британцы послушали жалобные причитания Зеленского и пришли к выводу, что крах Украины неизбежен

Читатели британского издания Daily Mail дружно пришли к выводу, послушав речь Зеленского, что Украина должна проиграть в военном конфликте с Россией. Зеленский в интервью Associated Press сказал, что если ВСУ проиграют в Артемовске, мир и украинцы начнут давить на него, принуждая искать компромиссы с РФ, чего лично он, конечно, не хочет.

Британцы, посмотрев на жалкого украинского лидера, сочли, что он морально уже проиграл эту войну.