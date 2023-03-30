Всего несколько слов жалобного Зеленского убедили британцев в скором крахе Украины: "Сколько погибло, пока ты, Володя, наслаждался славой?"
Фото: inosmi.ru
Читатели британского издания Daily Mail дружно пришли к выводу, послушав речь Зеленского, что Украина должна проиграть в военном конфликте с Россией. Зеленский в интервью Associated Press сказал, что если ВСУ проиграют в Артемовске, мир и украинцы начнут давить на него, принуждая искать компромиссы с РФ, чего лично он, конечно, не хочет.
Британцы, посмотрев на жалкого украинского лидера, сочли, что он морально уже проиграл эту войну.
"Надо было думать об этом раньше, когда соглашался на сделку с НАТО, а теперь все — наступает крах твоей стране", пишут британские читатели.
"Компромисс был неизбежен. Сколько украинцев погибло, пока ты, Володя, наслаждался славой?" — спрашивают они.