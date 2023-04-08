Выявлены первые подтвержденные случаи рождения детей с повреждениями мозга из-за коронавируса COVID-19

В мире начали выявлять первые случаи рождения детей с повреждениями головного мозга из-за того, что их матери перенесли коронавирус во время беременности. Частицы вируса попали в плаценту и на внутриутробном уровне нарушили работу мозга малышей.

Об этом информирует New York Post.

Издание опирается на исследование врачей Университета Майями, результаты которого размещены в профильном научном медицинском издании Pediatrics.

Отмечается, что двое малышей родились у молодых женщин, которые во втором триместре беременности переболели коронавирусом. Оба ребенка в день своего появления на свет начали страдать сильными судорогами, за ними наблюдали, и через несколько месяцев диагностировали обоим детям задержку психического и физического развития.

В результате первый малыш умер, когда ему исполнился год. Второй сейчас в хосписе, его состояние тяжелое.

В крови обоих детей с рождения был высоким уровень антител к ковиду.