Выявлены первые подтвержденные случаи рождения детей с повреждениями мозга из-за коронавируса COVID-19

"Вот и последствия": выявлены первые случаи рождения детей с поврежденным мозгом из-за COVID-19
Фото: e-news.su
В мире начали выявлять первые случаи рождения детей с повреждениями головного мозга из-за того, что их матери перенесли коронавирус во время беременности. Частицы вируса попали в плаценту и на внутриутробном уровне нарушили работу мозга малышей.
Об этом информирует New York Post.
Издание опирается на исследование врачей Университета Майями, результаты которого размещены в профильном научном медицинском издании Pediatrics.
Отмечается, что двое малышей родились у молодых женщин, которые во втором триместре беременности переболели коронавирусом. Оба ребенка в день своего появления на свет начали страдать сильными судорогами, за ними наблюдали, и через несколько месяцев диагностировали обоим детям задержку психического и физического развития.
В результате первый малыш умер, когда ему исполнился год. Второй сейчас в хосписе, его состояние тяжелое.
В крови обоих детей с рождения был высоким уровень антител к ковиду.