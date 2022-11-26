Военный обозреватель Ситников: как 387 тысяч бойцов ВСУ угодили в украинское "царство мертвых"

Украинские СМИ сообщают об очередном флешмобе украинок, чьи супруги без вести пропали в зоне спецоперации. Организаторы говорят, что власти в Киеве даже не попытались найти и вернуть солдат. Ситуацию прокомментировал военный обозреватель "СП" Александр Ситников.

В конце октября на Иванградском опытном участке были разгромлены 13-й и 15-й мотострелковые батальоны бригады, также "Ланцетом" были уничтожены самоходно-артиллерийские дивизионы. Украинские источники обвиняют власти Украины в занижении потерь среди собственных "защитников".

Наибольшие потери при наступлении на Марьинку понесли 1-й и 2-й батальоны 79-й бригады Николаевских ВДВ, ПВО. Всего с 21 по 23 ноября 79-я бригада украинской армии потеряла не менее 100 человек убитыми и еще около 60 различной степени тяжести ранеными.

Отмечается, что всего по состоянию на 20 октября безвозвратные потери украинской армии составили 402 000 человек, из них погибло 387 000. Такие данные приводит Open Source INTelligence.

Ситников уверен, и большинство военных экспертов с ним согласны, что киевские власти намеренно занижают потери, чтобы не выплачивать семьям погибших компенсации. Пока боец числится пропавшим без вести, платить не требуется.