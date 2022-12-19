Военный корабль с сотней пехотинцев на борту перевернулся и затонул

Военные корабли и вертолеты Таиланда объединили усилия, чтобы спасти более 100 морских пехотинцев, оказавшихся в воде в результате инцидента на Королевском флоте страны: корабль ВМС Таиланда HTMS Sukhothai, патрулировавший Сиамский залив, затонул в результате неисправности. Об этом пишет The Independent.

Вода попала в корвет, сломалась электрическая система, корабль начал тонуть. По данным представителей ВМФ страны, по меньшей мере 78 моряков уже спасены, но 28 все еще находятся в воде.

Хотя подробности о пострадавших пока не сообщаются, как минимум трое из пехотинцев получили тяжелые ранения.

