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В Сети высмеяли министра обороны Украины, спросившего по-польски дорогу на Москву из люка немецкого танка

В Сети высмеяли министра обороны Украины Резникова, спросившего дорогу на Москву
В Сети высмеяли министра обороны Украины, спросившего по-польски дорогу на Москву из люка немецкого танка

Фото: социальные сети

Пользователи Twitter высмеяли министра обороны Украины Алексея Резникова после появления видео, на котором он вылезает из немецкого танка Leopard.

На опубликованных кадрах украинский чиновник по-польски спрашивает, как доехать до Москвы.

"Я почти уверен, что он будет доставлен самолетом в Москву для начала процесса по его военным преступлениям", — написал один из комментаторов.

"Украине понадобилось бы все НАТО, чтобы добраться до Москвы", — отметил другой.

"Есть причины, по которым все дороги в Москву заканчиваются в Берлине", — поддержал третий.

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