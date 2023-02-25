В Сети высмеяли министра обороны Украины Резникова, спросившего дорогу на Москву

Пользователи Twitter высмеяли министра обороны Украины Алексея Резникова после появления видео, на котором он вылезает из немецкого танка Leopard.

На опубликованных кадрах украинский чиновник по-польски спрашивает, как доехать до Москвы.

"Я почти уверен, что он будет доставлен самолетом в Москву для начала процесса по его военным преступлениям", — написал один из комментаторов.

"Украине понадобилось бы все НАТО, чтобы добраться до Москвы", — отметил другой.

"Есть причины, по которым все дороги в Москву заканчиваются в Берлине", — поддержал третий.