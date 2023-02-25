В Сети высмеяли министра обороны Украины Резникова, спросившего дорогу на Москву

В Сети высмеяли министра обороны Украины, спросившего по-польски дорогу на Москву из люка немецкого танка
Фото: социальные сети
Пользователи Twitter высмеяли министра обороны Украины Алексея Резникова после появления видео, на котором он вылезает из немецкого танка Leopard.
На опубликованных кадрах украинский чиновник по-польски спрашивает, как доехать до Москвы.
"Я почти уверен, что он будет доставлен самолетом в Москву для начала процесса по его военным преступлениям", — написал один из комментаторов.
"Украине понадобилось бы все НАТО, чтобы добраться до Москвы", — отметил другой.
"Есть причины, по которым все дороги в Москву заканчиваются в Берлине", — поддержал третий.