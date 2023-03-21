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В Киево-Печерской лавре почернели кресты: реставратор объяснила, почему случилось такое

Реставратор проинформировала, почему "почернели" кресты в Киево-Печерской лавре
В Киево-Печерской лавре почернели кресты: реставратор объяснила, почему случилось такое

Фото: социальные сети

Позолоченные кресты почернели в Киево-Печерской лавре. Профессиональный реставратор Ольга Крюкова заявила в интервью РИА Новости, что причиной такого явления может быть нарушение технологии золочения, однако так быстро, как это случилось, данный процесс обычно не протекает. Это невозможно физически.

В начале января украинские власти отобрали у канонической Украинской церкви Трапезную церковь, а также Успенский собор – главный храм лавры, – и разрешили служить в них раскольникам. В марте наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что кресты на Трапезной церкви лавры почернели. По его словам, почернение крестов значит, что "надо беречь святую соборную апостольскую церковь".
Потемнение при физическом износе позолоты, считает Крюкова, не бывает стремительным.

"Это происходит постепенно. Сначала мы будем наблюдать локальные утраты декоративного покрытия, со временем их площадь будет увеличиваться", – сказала Крюкова.

Странная деталь, которую Крюкова отмечает на нынешних фотографиях куполов храмов Киево-Печерской лавры – не фиксируется (отсутствует) слой грунтовки в местах утрат позолоты. Это, по ее мнению, может быть косвенным свидетельством нарушения технологии при последнем золочении – а из-за этого могла быть нарушена стойкость материала.

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