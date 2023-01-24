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Уволившийся из Офиса президента Зеленского Арестович назвал украинский гимн "источником национальной катастрофы"

Уволившийся из Офиса президента Зеленского Арестович назвал украинский гимн "источником национальной катастрофы"

Фото: ukraina.ru

Гимн Украины представляет собой источник "национальной катастрофы", с таким неожиданным заявлением выступил теперь уже экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, пишет РИА Новости.

По его словам, в гимне есть "очень любопытные строчки".

"Звучат они так: "души и тела свои положим за свободу". Скажите, в нашем гимне есть хоть какой-нибудь конструктив, какая-нибудь социальная инженерия?" — озадачился Арестович.

Как отметил Арестович, слова "положим душу и тело" означают, что граждане страны будут воевать до тех пор, пока все не сгинут всем скопом. Он отметил, что идея, которая заложена в гимне, убийственна для украинцев.

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