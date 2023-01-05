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Украина пригрозила Германии войной, если та откажется поставить ВСУ танки

Украина пригрозила Германии войной, если та откажется поставить ВСУ танки

Фото: bnn-news.com

Секретарь национального совета безопасности Украины Алексей Данилов открыто пригрозил войной Германии в случае, если Берлин не предоставит Киеву тяжелую бронетехнику. По его словам, в этом случае боевые действия развернутся уже на территории самой Германии, пишет "Страна".

"Если [канцлер Германии] господин [Олаф] Шольц хочет, чтобы немцы воевали под Берлином и под Штутгартом на немецких танках с россиянами, то он может и дальше продолжать эту игру, проводить социологические исследования о том, нужно нам давать танки или не нужно", — сказал он.

Украинские власти не раз уже давили на Германию своими требования.

Бывший посол Украины в Берлине Андрей Мельник и вовсе предложил создать целую танковую армияю из Leopard 2 для Киева. Канцлер Шольц в ответ на эти требования отмечал, что Германия не планирует передавать ВСУ тяжелую бронетехнику, чтобы избежать эскалации противостояния с Россией.

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