Американские "Абрамсы" с радужной расцветкой ЛГБТ были встречены овациями в Киеве. Но стоило им произвести боевое развертывание, как ВС РФ уничтожили "расписных не таких" буквально за несколько секунд, сообщает автор на сатирическом сайте Babylon Bee.

Но смех смехом, а ряд источников действительно подхватили и теперь сообщают, что войска ВС РФ уничтожили все поступившие на Украину 30 новых танков M1 Abrams Вооруженных сил США сразу после их боевого развертывания.

