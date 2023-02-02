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Тут таких сильно не любят: ВС РФ за секунды уничтожили на Украине американские танки Abrams с символикой ЛГБТ

Тут таких сильно не любят: ВС РФ за секунды уничтожили на Украине американские танки Abrams с символикой ЛГБТ

Фото: dzen.ru

Американские "Абрамсы" с радужной расцветкой ЛГБТ были встречены овациями в Киеве. Но стоило им произвести боевое развертывание, как ВС РФ уничтожили "расписных не таких" буквально за несколько секунд, сообщает автор на сатирическом сайте Babylon Bee.

Но смех смехом, а ряд источников действительно подхватили и теперь сообщают, что войска ВС РФ уничтожили все поступившие на Украину 30 новых танков M1 Abrams Вооруженных сил США сразу после их боевого развертывания.

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