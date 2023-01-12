Новости мира
· Служба новостей

Тюремный медик завела роман с заключенным и сама попала за решетку

Тюремный медик завела роман с заключенным и сама попала за решетку

Фото: ukhudshanskiy.livejournal.com

Элиз Хиббс, бывший медицинский работник тюрьмы в британском городе Бридженд, Уэльс, попала за решетку после того, как завела роман с преступником, пишет Daily Mail.

Медик начала общаться с заключенным Гарри Пулленом, приговоренным к 5 годам за сбыт наркотиков. Когда о романе начали догадываться, заключенного перевели в другое исправительное учреждение.
При переводе в его прямой кишке нашли мобильный телефон. А потому ему добавили срок.

При расследовании выяснились и некоторые детали тюремного романа. Медика Хиббс также арестовали, несмотря на то, что она уверяла, что не имела сексуальных отношений с заключенным.

Позже суду стало известно, что Хиббс — не единственная сотрудница тюрьмы, вступившая в близкие отношения с заключенным. 25-летняя Рут Шмайло также общалась с Пулленом и была арестована. Шмайло обвинили в неправомерном поведении на государственной службе. Сотрудница тюрьмы отрицает свою вину.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

21 час назад

Приказ ФСБ запретить выезд мужчинам из РФ с 9 января: в Кремле прокомментировали эту ситуацию

Новости России

день назад

В женском монастыре разразился сексуальный скандал: там детей водили к козам

Новости России

день назад

Казнить нельзя помиловать: украинские олигархи готовят покушение на президента Украины Владимира Зеленского

Новости России

22 часа назад

Легендарный комбат "Востока" Ходаковский призвал не радоваться взятию Соледара

Полезное

3 дня назад

Льготную ипотеку продлили: зачем это сделали и кто от неё в выигрыше?

Профи - пианино краснодар

Новости России

день назад

"Мы даже позывные друг друга не запоминаем - какой смысл?": боец ВСУ признался, что в Соледаре погибших уже даже не считают

Новости Казани

день назад

В татарстанском нацбатальоне "Алга" появился необычный боец, предупреждающий бойцов о посторонних

Новости России

15 часов назад

Не дожил до суда: в одиночной камере СИЗО нашли мертвым 16-летнего обвиняемого
Новости Казани
час назад

Наш человек: как уроженец Казани стал главным в зоне СВО - что известно о генерале Герасимове?

Наш человек: как уроженец Казани стал главным в зоне СВО - что известно о генерале Герасимове?

Новости мира

32 минуты назад

Тюремный медик завела роман с заключенным и сама попала за решетку

Новости мира

42 минуты назад

До "последнего украинца" Западу осталось воевать совсем недолго

Новости Казани

52 минуты назад

В Татарстане уже месяц разыскивают 34-летнего мужчину, нуждающегося в медицинской помощи

Новости России

3 часа назад

В Госдуме РФ сообщили о планах начать призыв в армию россиян до 30 лет весной этого года
В Казани открыли пункты приема живых новогодних елок, сосен, пихт и лапника

Новости России

3 часа назад

Генерал "Армагеддон" Суровикин больше не будет командовать СВО: на его место назначен Герасимов

Новости России

10 часов назад

В Росздравнадзоре предупредили о возможных задержках поставок некоторых лекарств в аптеки страны

Новости России

14 часов назад

"Люди переживают тяжелые времена": Путин обратился к Правительству России
На елку сходили, салаты поели, а что дальше? Редакция подсказала татарстанцам, где провести новогодние праздники