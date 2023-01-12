Тюремный медик завела роман с заключенным и сама попала за решетку

Элиз Хиббс, бывший медицинский работник тюрьмы в британском городе Бридженд, Уэльс, попала за решетку после того, как завела роман с преступником, пишет Daily Mail.

Медик начала общаться с заключенным Гарри Пулленом, приговоренным к 5 годам за сбыт наркотиков. Когда о романе начали догадываться, заключенного перевели в другое исправительное учреждение.

При переводе в его прямой кишке нашли мобильный телефон. А потому ему добавили срок.

При расследовании выяснились и некоторые детали тюремного романа. Медика Хиббс также арестовали, несмотря на то, что она уверяла, что не имела сексуальных отношений с заключенным.

Позже суду стало известно, что Хиббс — не единственная сотрудница тюрьмы, вступившая в близкие отношения с заключенным. 25-летняя Рут Шмайло также общалась с Пулленом и была арестована. Шмайло обвинили в неправомерном поведении на государственной службе. Сотрудница тюрьмы отрицает свою вину.