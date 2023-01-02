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Сыгравший Соколиного глаза в фильмах Marvel актер Джереми Реннер госпитализирован в критическом состоянии после уборки снега

Сыгравший Соколиного глаза в фильмах Marvel актер Джереми Реннер госпитализирован в критическом состоянии после уборки снега

Фото: открытые источники

Американский актер Джереми Реннер, известный по роли Соколиного глаза в фильмах по комиксам Marvel, пострадал при уборке снега в штате Невада, сообщили Variety и Deadline со ссылкой на представителя актера.

"Мы можем подтвердить, что Джереми находится в критическом, но стабильном состоянии после травмирования в результате <...> несчастного случая при уборке снега", — сообщил официальный представитель актера.

51-летний Джереми доставлен в больницу. Какие травмы получил актер, не уточняется.

Раннер наиболее известен по фильмам "Охотники на ведьм" (2012), "Повелитель бури" (2008), "Миссия невыполнима: Протокол Фантом" (2011) и шести фильмам Marvel. Актер дважды номинировался на премию "Оскар" (в 2010 и 2011 годах).

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