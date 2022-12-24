Супруга Зеленского Елена рассказала о его первой реакции на начало российской спецоперации

Супруга украинского президента Владимира Зеленского Елена дала интервью The Financial Times. В нем первая леди Украины рассказала об их первой реакции на начало российской спецоперации.

Когда утром Елена проснулась, вспоминает она, ее супруг был уже одет - в костюме и галстуке.

"Когда спросила, что происходит, он ответил: "Началось"", — рассказывает она.

Жена президента быстро собрала сумку и укрылась в бункете, потом ее перевезли в безопасное место, расположение которого не раскрывается.

Ранее мы сообщали, что Зеленский убеждал конгрессменов США в том, что Украина способна победить Россию.