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Супруга Зеленского Елена рассказала о его первой реакции на начало российской спецоперации

Супруга Зеленского Елена рассказала о его первой реакции на начало российской спецоперации

Фото: ukraina.ru

Супруга украинского президента Владимира Зеленского Елена дала интервью The Financial Times. В нем первая леди Украины рассказала об их первой реакции на начало российской спецоперации.
Когда утром Елена проснулась, вспоминает она, ее супруг был уже одет - в костюме и галстуке.

"Когда спросила, что происходит, он ответил: "Началось"", — рассказывает она.

Жена президента быстро собрала сумку и укрылась в бункете, потом ее перевезли в безопасное место, расположение которого не раскрывается.

Ранее мы сообщали, что Зеленский убеждал конгрессменов США в том, что Украина способна победить Россию.

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