Математик Сидик Афган вывел формулу и точно просчитал год начала новой мировой войны

"Расчеты точны, ошибки нет": гениальный математик Сидик Афган вывел формулу, по которой точно рассчитал, когда начнется новая мировая война
Фото: открытые источники
Афганский ученый-математик Сидик Афган является автором методики математического прогнозирования событий. Так, путем анализа дат и математических вероятностей он с большой точностью предсказал землетрясение в Турции, до этого - начало конфликта на Украине и итоги выборов в США.
Еще ранее он рассчитал точно периоды войны в Афганистане, распад СССР. Сейчас математик заявил, что вывел формулу, которая позволила ему на основе анализа дат военных событий просчитать год начала новой мировой войны.
Годом начала новой мировой войны, разрушительной и страшной, Афган назвал 2055 год. При этом он настаивает, что точность его расчета для отдельной личности составляет около 100%, для отдельных государств - от 80%, а для мира - более 60%.