«Может привести к полярному бешенству»: чем опасно северное сияние, которое дважды видели весной в наших широтах

Жители Татарстана в ночь на 24 апреля наблюдали за «Авророй», а иными словами за северным сиянием. Ранее природное явление регистрировалось в республике в марте. Северное сияние в нашей местности обычно встречается крайне редко, ведь оно характерно для северных территорий.

Некоторым кажется, что это опасная аномалия, которая может свидетельствовать об изменении климата, и даже быть предвестником нового ледникового периода. PROKAZAN вместе с заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилой Паршиной проанализировал мифы и легенды о северном сиянии.

Почему происходит северное сияние?

По словам Людмилы Паршиной, северное сияние возникает из-за ионизации верхних слоев атмосферы. Этому способствуют направленные к земле потоки заряженных частиц. Они, в свою очередь, возникают из-за вспышки на Солнце. В Центральной России и в Поволжье северное сияние можно увидеть, когда вспышки достаточно сильные.

Может ли это явление быть связано с глобальным потеплением или с иными подобными факторами?

Глобальное потепление никак не связано с северным сиянием, так как природа явлений разная. Как говорилось ранее, северное сияние появляется из-за магнитной бури, которая связана с вспышками на солнце.

Людмила Паршина отмечает, что сияние для наших широт не характерно. Оно обычно происходит вблизи магнитных полюсов — на севере. Именно туда притягиваются заряженные частицы.

На Земле была зафиксирована четырехбальная (G4) магнитная буря по пятибальной шкале, рассказала Людмила Паршина. Именно поэтому в Центральной России и Поволжье и было видно сияние — произошла сильная ионизация атмосферы.

G4 — это наиболее высокий показатель. Выше только, как не трудно догадаться, G5 — экстремально сильные бури. Бури G4 могут привести к проблемам с контролем напряжения и ошибочным срабатываниям защитных устройств. Также может ухудшаться радиосвязь и GPS-навигация. G5 же могут стать проводником масштабных проблем с электричеством и серьезных последствий для спутниковой связи.

Могут ли магнитные бури влиять на наш организм?

По данным исследования, которое провели в Национальном центре биотехнологий, в период магнитных бурь повышается число смертей от инфаркта миокарда и инсульта. Как отмечают эксперты, магнитные бури могут вызвать сонливость, усталость, головную боль и нарушение давления. Также они могут влиять на повышение артериального давления, снижение работоспособности и на обострение хронических заболеваний.

Другое исследование, опубликованное в National Library of Medicine, говорит, что геомагнитные бури увеличивают риск возникновения инсульта на 19%. При этом у лиц в возрасте до 65 лет увеличивался риск данного обострения более чем на 50%.

Также из-за северного сияния может случиться так называемое «меряченье». Люди в подобном состоянии испытывают непреодолимое желание идти в конкретном направлении — чаще всего на север. С научной точки зрения данную особенность отметил доктор Уотсон. Он описал людей, которые впадали в странное состояние. Любые попытки удержать тех, кто пытался идти на север, приводили к отчаянному сопротивлению. Данное явление назвали полярным бешенством.

Современная медицина подтверждает негативное влияние северного сияния на организм человека. Почти все случаи полярного бешенства совпадали с данным явлением. Страшнее всего явление проявлялось при вспышках красного цвета.

Когда ждать полного локдауна?

Отключение Интернета, отсутствие электричества и сбой всех линий связи — все это напоминает сюжет американского блокбастера, но при сильной магнитной буре все это может произойти.

В современную эру мощнейших геомагнитных бурь не регистрировалось. Можно только предполагать, к чему может привести подобное в наш информационный век. Суперштормы на Солнце, по данным исследователей, происходят раз в примерно 500 лет. Последний супершторм был зарегистрирован 1-2 сентября 1859 года. Тогда по всей Европе и Северной Америке отключились телеграфные системы. Северное сияние можно было увидеть даже над Карибами.

Самая сильная геомагнитная буря с начала космической эры (1957 года) была зарегистрирована 13 марта 1989 года. Менее сильные бури с 1859 года происходили также в 1921 и 1950-х годах. Тогда тоже отмечались сбои в работе радиосвязи.