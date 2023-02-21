Полуторагодовалый малыш целых 15 минут провел в стиральной машине с мыльной водой и чудом выжил

1,5-годовалый ребёнок провёл 15 минут в стиральной машине, заполненной мыльной водой, и чудом выжил

Полуторагодовалый ребенок в Индии упал в люк стиральной машины с верхней загрузкой, когда мама ненадолго вышла из ванной комнаты, сообщает Times Now.

По словам матери, она обнаружила ребёнка только спустя 15 минут. И тут же позвонила в скорую. Скорее всего, по мнению женщины, он залез на стул, наклонился к люку стиральный машинки и свалился туда.

"Из-за воздействия мыльной воды, попавшей в организм, деятельность некоторых внутренних органов была нарушена, развились электролитный дисбаланс и воспаление легких. Из-за попадания в организм химических веществ дыхание было затруднено. Впоследствии развилась бактериальная пневмония, к которой присоединилась желудочно-кишечная инфекция", — рассказал лечащий врач малыша доктор Химанши Джоши.

Ребенок поступил к врачам в критическом состоянии. Он впал в кому и семь дней был подключен к аппарату ИВЛ.

Однако врачам все же удалось совершить чудо. На 12-й день ребенок был переведен в обычную палату. Сейчас его уже выписали.