Politico: Россия может применить химоружие на Украине перед ядерной войной с НАТО

В США аналитики Администрации президента Байдена забили тревогу, поскольку пришли к выводу, что Россия может применить химическое оружие на Украине, прежде, чем приступить к ядерному противостоянию с НАТО.

Если российская армия потерпит поражение в ходе украинского конфликта, то не стоит исключать химатаку, считают аналитики, ссылаясь на анонимные источники в разведке.

"Некоторые химические вещества могут быть превращены в аэрозоль или использованы в боеприпасах для нанесения ущерба большой группе людей", — заявили в Politico.

На фоне опасений Пентагон уже направил специалистов по биологическому и химическому оружию в страны Восточной Европы.