Новости мира
· Служба новостей

"Плеснул масла в огонь!": Зеленский случайно проболтался о страшной судьбе Украины

Зеленский допустил страшную оговорку о судьбе Украины во время визита в Польшу
"Плеснул масла в огонь!": Зеленский случайно проболтался о страшной судьбе Украины

Фото: открытые источники

Украинский президент Владимир Зеленский во время визита в Польшу допустил случайную и досадную оговорку, раскрыв по сути страшные планы относительно будущего его родной Украины.

Он, как отмечает РИА Новости, раскрыл по случайности план создания антироссийского альянса с Варшавой, но для страны это может быть трагедией, пишет политолог и международный аналитик Руслан Бортник.

"За кулисами отечественной политики действительно обсуждаются сценарии, что, если Украине не удастся быстро вступить в Евросоюз и НАТО, может произойти расширение функций Люблинского треугольника (Киев — Варшава — Вильнюс) и создание нового политического образования, включающего <…> также Латвию, Эстонию и Молдову", — считает Бортник.

Зеленский же "ляпнул", что между Украиной и Польшей "не будет границ", и это, уверены эксперты, плеснуло масла в огонь.
Внешняя разведка РФ не раз предупреждала, что поляки спят и видят, как расчленить Украину и разобрать ее на "исторически польские территории".

Теперь, считают политологи, за поддержку в конфликте с РФ Зеленский, вероятно, сам пообещал отдать некоторые территории Украины полякам.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости мира

день назад

"Очень неудобная ситуация": в интернет просочилась новая порция секретных документов США про Украину и Китай

Новости России

12 часов назад

«С завтрашнего дня запретят садиться за руль»: водителей ждет новый сюрприз

удаление плесени в ванной комнате цена

Новости мира

день назад

"Вот и последствия": выявлены первые случаи рождения детей с поврежденным мозгом из-за COVID-19

Редакция помогает

2 дня назад

Это не стоит делать в поликлиниках: казанцам показали, за какими услугами лучше обратиться в платную клинику

монтаж мансардных окон в Санкт-Петербурге

Общество

6 часов назад

Исчезнет навсегда уже с 10 апреля: WhatsApp вводит новое правило для всех россиян

Новости Казани

день назад

"Я не кровожадный, но есть одно НО": депутат ГД от Татарстана Морозов высказался о смертной казни в России

Общество

8 часов назад

Закон уже принят, но можно обратиться в суд: Отпуск у россиян будет длиться всего 14 дней в году

Новости России

день назад

"Придется раскошеливаться": в России ввели новые штрафы для дачников - за мойку и ремонт авто, за сорняки и туалеты
Новости Казани
11 часов назад

Впервые за пять лет: «Ак Барс» стал первым финалистом Кубка Гагарина

Впервые за пять лет: «Ак Барс» стал первым финалистом Кубка Гагарина

Новости России

39 минут назад

"Парни, только не это!": СМИ из утекшей в Сеть документации узнали о приказе, который шеф Пентагона отдал своим пилотам об РФ

Новости мира

49 минут назад

"Плеснул масла в огонь!": Зеленский случайно проболтался о страшной судьбе Украины

Новости России

час назад

"Недооценивать это нельзя": глава ЧВК "Вагнер" Пригожин рассказал, сколько народу насобирали ВСУ для контрнаступления

Новости России

час назад

"Орали на весь дом!": рядом с телами родителей в запертой квартире нашли двоих маленьких детей

Мотострелок из Татарстана Геннадий Деревенский погиб в бою в зоне СВО на Украине
Новости Казани
день назад

Мотострелок из Татарстана Геннадий Деревенский погиб в бою в зоне СВО на Украине

Новости России

13 часов назад

«Придется идти пешком»: Новое правило вводится для всех, кто водит автомобиль

Общество

20 часов назад

Будут отслеживать: В Иране устанавливают камеры для выявления женщин без хиджабов

Новости России

день назад

Мать изнасилованной 10-летней девочки боится мести родни педофила
Готовим за 20 минут: шеф-повар из Казани подсказал рецепты изысканных итальянских блюд
Интересное
6 дней назад

Готовим за 20 минут: шеф-повар из Казани подсказал рецепты изысканных итальянских блюд