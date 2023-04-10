Зеленский допустил страшную оговорку о судьбе Украины во время визита в Польшу

Украинский президент Владимир Зеленский во время визита в Польшу допустил случайную и досадную оговорку, раскрыв по сути страшные планы относительно будущего его родной Украины.

Он, как отмечает РИА Новости, раскрыл по случайности план создания антироссийского альянса с Варшавой, но для страны это может быть трагедией, пишет политолог и международный аналитик Руслан Бортник.

"За кулисами отечественной политики действительно обсуждаются сценарии, что, если Украине не удастся быстро вступить в Евросоюз и НАТО, может произойти расширение функций Люблинского треугольника (Киев — Варшава — Вильнюс) и создание нового политического образования, включающего <…> также Латвию, Эстонию и Молдову", — считает Бортник.

Зеленский же "ляпнул", что между Украиной и Польшей "не будет границ", и это, уверены эксперты, плеснуло масла в огонь.

Внешняя разведка РФ не раз предупреждала, что поляки спят и видят, как расчленить Украину и разобрать ее на "исторически польские территории".

Теперь, считают политологи, за поддержку в конфликте с РФ Зеленский, вероятно, сам пообещал отдать некоторые территории Украины полякам.