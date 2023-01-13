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"Они этого не признают": военный эксперт заявил, что США никогда не смирятся с победой ВС РФ в битве за Соледар

"Они этого не признают": военный эксперт заявил, что США никогда не смирятся с победой ВС РФ в битве за Соледар

Фото: социальные сети

Военный эксперт Андрей Кошкин уверен, что США ни за что не признают успехи российской армии в Артемовске и Соледаре, потому что не хотят акцентировать внимание на неудачах в Киеве. Своим мнением эксперт поделился в беседе с телеканалом “360”.

Ранее в США уже заявляли, что взятие контроля над этими городами не дает Москве никаких преимуществ.

"Вашингтону выгодно покрывать Украину, потому что США вливают огромные суммы денег своих налогоплательщиков в горнило этого конфликта. Эти страны делают это для того, чтобы конфликт продолжал разгораться", – поделился своим мнением Кошкин.

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