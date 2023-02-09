"Он действительно хороший актер!": чопорных британцев возмутило то, что Зеленский во время поездки в Лондон прилюдно тискал журналистку

Читатели Bloomberg возмутились из-за кадра с объятиями президента Украины Владимира Зеленского и журналистки во время совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Риши Сунаком.

Украинская журналистка заявила, что ей очень жаль, что она не может обнять Зеленского. Тот отреагировал фразой "А почему нет?", спустился и заключил барышню в объятия.

Британцы посчитали такое поведение неприличным и неуместным, поскольку "шоу одного актера" лишь отвлекает от главного вопроса - сколько денег британских налогоплательщиков выпросил украинский президент на этот раз.

"А этот парень, действительно, хороший актер", — заметили британцы.

Великобритания и Украина по итогам встречи выпустили совместную декларацию, в которой Лондон пообещал и дальше помогать Киеву.