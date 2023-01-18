Омбудсмен Морозова сделала заявление о маршах вдов на территории Украины: "Они уже не боятся"

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова выступила с заявлением о так называемых "вдовьих маршах" на территории Украины, она отметила, что женщины - матери и жены - перестали бояться украинских органов безопасности и выходят открыто.

Как пишет издание Ufanotes.ru, Дарья Морозова, отмечает, что возмездия со стороны СБУ никто уже и не боится, ведь самому главе государства Зеленскому становится все тяжелее скрывать истинное положение дел и колоссальные потери.

"Зеленскому и его соратникам становится все труднее скрывать потери ВСУ. И, судя по нечаянным заявлениям их западных бенефициаров, они чудовищны. И при таком отношении украинского правительства к своему народу они будут продолжать расти", - написала Морозова в официальном Telegram-канале.

Марши женщин, потерявших мужей, сыновей, братьев, отцов, вряд ли получат огласку в СМИ или официальные ответы от властей, считает Морозова. Власти Киева заинтересованы в замалчивании таких акций, чтобы не нагнетать социальное недовольство и напряженность.

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