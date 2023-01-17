"Кого ему потом защищать? Страну, которая его сажает непонятно за что?": в Татарстане мать мобилизованного доказывает, что он - не дезертир

Мобилизованный из Альметьевска Расим Габдулхаков попал в СИЗО в середине ноября по подозрению в дезертирстве. Уголовное дело завели после его якобы побега с оружием с полигона.

Центральный военный округ отрицали факт побега, пояснив, что солдат отошел по нужде и просто заблудился, пошел пешком в часть, когда не нашел на месте автобуса, на котором приехал с другими мобилизованными, но статью Расиму менять не хотят.

Как пишет 116.RU, мать мобилизованного считает, что сын не мог стать дезертиром.

Она считает уголовное дело полным бредом и не может поверить в то, что Расим находится в СИЗО из-за того, что отошел в туалет и потерялся.

Больше всего маму мобилизованного поразил командир батальона. Она считает, что он должен стоять за своего бойца горой и это уголовное дело — его упущение.

"Он своего бойца сажает в тюрьму. Какой ты после этого командир батальона? В итоге он в стороне, а мой сын отвечает непонятно за что", — считает Гульчира.

По словам родственницы, когда пришла повестка, сын не скрывался, сам пошел в военкомат.

"Человека мобилизовали, вот представьте себе — кого ему потом защищать? Страну, которая его сажает непонятно за что?" — спрашивает мать.

Дело будет рассматривать Казанский гарнизонный военный суд.