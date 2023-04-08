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"Очень неудобная ситуация": в интернет просочилась новая порция секретных документов США про Украину и Китай

В Сеть слили новую порцию секретной документации США про Украину и Китай
"Очень неудобная ситуация": в интернет просочилась новая порция секретных документов США про Украину и Китай

Фото: ТАСС

В интернет попала новая порция секретной документации США, в которой говорится об Украине и Китае, пишет New York Times.

"Документы, похоже, касаются секретов американской нацбезопасности об Украине, Ближнем Востоке и Китае", - говорится в сообщении.

Аналитики говорят о том, что достоянием общественности на этот раз стали более сотни документов, каждый из которых носит гриф полной секретности. Ущерб от подобной утечки будет значительным, отмечает РИА Новости.

В Пентагоне, где еще не завершили расследование предыдущей утечки документов в Сеть, касающихся формирования новых бригад ВСУ к наступлению на РФ, заявили, что сейчас внимательно изучают информацию о новом происшествии.

В любом случае США попали в весьма неловкую ситуацию.

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