В Сеть слили новую порцию секретной документации США про Украину и Китай

В интернет попала новая порция секретной документации США, в которой говорится об Украине и Китае, пишет New York Times.

"Документы, похоже, касаются секретов американской нацбезопасности об Украине, Ближнем Востоке и Китае", - говорится в сообщении.

Аналитики говорят о том, что достоянием общественности на этот раз стали более сотни документов, каждый из которых носит гриф полной секретности. Ущерб от подобной утечки будет значительным, отмечает РИА Новости.

В Пентагоне, где еще не завершили расследование предыдущей утечки документов в Сеть, касающихся формирования новых бригад ВСУ к наступлению на РФ, заявили, что сейчас внимательно изучают информацию о новом происшествии.

В любом случае США попали в весьма неловкую ситуацию.