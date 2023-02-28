"Наконец-то дошло!": в офисе Зеленского робко признали, что Украина как государство может исчезнуть

Михаил Подоляк допустил, что Украина может прекратить своё существование как государство

Без победы и выхода на границы 1991 года Украина может исчезнуть как государство, заявил советник офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Он заявил, что Киеву требуется срочная "трансформация России" и, естественно, победа на поле боя. Без этого страна перестанет существовать.

"Мы не можем позволить себе повторно 2014 год. Потому что тогда нас не будет. В таком случае мы должны расписаться в своем бессилии и сказать, что проиграли. Потому что без победы, без границ 1991 года и без последующей трансформации России Украина исчезнет через несколько лет. Люди не вернутся, денег не будет, никто не будет нас поддерживать", — считает чиновник.

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