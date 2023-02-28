Гора трупов боевиков ВС Украины, ликвидированных у Артемовска, будет передана Киеву

Бойцы частной военной компании "Вагнер" показали, что осталось после их прохода в окрестностях Артемовска. Гора трупов боевиков ВСУ в черных пакетах теперь будет отправлена Киеву.

"В прошлый раз украинская пропаганда глумилась над мешками со своими убитыми солдатами, выдавая их за российских бойцов, распространяя ранее тезис о том, что "мешки пустые и там никого нет". Мешки не пустые, честное слово", - отметили военкоры "Русской весны".

В окрестностях Артемовска все оставленные позиции ВСУ завалены трупами украинских бойцов, которые сослуживцы забирать не торопятся. А потому сбор погибших противников взяли на себя бойцы "Вагнера", чтобы потом передать украинской стороне то, что осталось от ее армии, для захоронения.