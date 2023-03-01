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"Началось!": климатолог предупредил, что от "Ледника Судного дня" отколется большой кусок и за этим последует череда малоприятных событий

Климатолог: айсберг отколется от разрушающегося "Ледника Судного дня" в Антарктиде
"Началось!": климатолог предупредил, что от "Ледника Судного дня" отколется большой кусок и за этим последует череда малоприятных событий

Фото: marisat.ru

Климатолог Алексей Кокорин проинформировал, что от так называемого "Ледника Судного дня" в Антарктиде отколется айсберг, пишет РИА Новости.

Ледник Туэйтса в Западной Антарктиде не просто именуется "Ледником Судного дня". Его разрушение вызовет катаклизмы, катастрофы, начиная от повышения уровня мирового океана до распространения спящих внутри льдов страшных вирусов, к которым человечество не готово.

"Мы можем сказать с уверенностью, что он отколется, но мы не знаем точно, когда", — сказал специалист.

Ледник Туэйтса, способный поднять уровень моря на несколько метров, разрушается вдоль своего подводного основания по мере того, как планета нагревается.

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