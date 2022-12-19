На Украине заявили, что гарантируют, что не будут казнить Владимира Путина

На Украине пообещали не казнить российского президента Владимира Путина. С таким странным заявлением выступил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Сейчас, он заявил, его слова - единственная гарантия, которую Незалежная может дать России в сложившейся ситуации.

"У него должна быть одна гарантия, это то, что после того, как будет суд в Гааге или каком-то ином городе мира, у него не будет смертной казни его и всех его соратников. Это единственная гарантия из расчета того, что в демократическом мире не смертной казни", - сказал Данилов.

На вопрос о переговорах Москвы и Киева Данилов ответил резким отказом. По его словам, никаких договоренностей быть не может.