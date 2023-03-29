"На Москву!": китайцы долго и истерично смеялись над министром обороны Украины после того, как он показал фото западной техники

Китайцы высмеяли министра обороны Украины за фото западной техники

Китайцы долго и эмоциально смеялись, увидев в Сети фото, которые выложил министр обороны Украины Алексей Резников. Он показал западную технику, которую получили ВСУ.

Резников отчитался, что поступили британские танки американские БТР Stryker и бронированные автомобили Cougar, а также немецкие БМП Marder. На том самом фото, которое вызвало истерический смех у китайцев, Резников позирует на фото четырех западных машин и одной украинской.