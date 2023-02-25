На Донбасс он и ездит: нашелся двойник украинского лидера Владимира Зеленского

У украинского президента Зеленского нашелся таинственный двойник

В социальных сетях активно обсуждается снимок, на котором в кадре оказались сразу два президента Зеленских. Оказалось, что у лидера Украины есть двойник, который ездит с ним на встречи. Недавно точная копия Зеленского была замечена на встрече с Байденом.

На кадрах видно, что полная копия украинского президента Владимира Зеленского постоянно находится сзади и следит за действиями лидера. Скорее всего, именно он ездил в Херсон и Артемовск в рамках специальной военной операции.