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На Донбасс он и ездит: нашелся двойник украинского лидера Владимира Зеленского

У украинского президента Зеленского нашелся таинственный двойник
На Донбасс он и ездит: нашелся двойник украинского лидера Владимира Зеленского

Фото: социальные сети

В социальных сетях активно обсуждается снимок, на котором в кадре оказались сразу два президента Зеленских. Оказалось, что у лидера Украины есть двойник, который ездит с ним на встречи. Недавно точная копия Зеленского была замечена на встрече с Байденом.

На кадрах видно, что полная копия украинского президента Владимира Зеленского постоянно находится сзади и следит за действиями лидера. Скорее всего, именно он ездил в Херсон и Артемовск в рамках специальной военной операции.

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