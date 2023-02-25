"Мы готовы морально": Зеленский заявил о подготовке к нападению на Крым

Владимир Зеленский заявил о подготовке к нападению на Крым

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил об отправке боевиков ВСУ за границу для подготовки к захвату Крыма.

"Предпринимаются военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально. Мы готовимся технически, оружием, силами, формируем бригады, формируем наступательные подразделения разного рода и характера, отправляем людей на обучение не только на Украине, вы знаете, но и в другие страны", — сказал он.

Ранее временно исполняющий обязанности глав МВД Украины Игорь Клименко говорил о формировании штурмовых бригад для захвата Крыма и Донбасса. Проект назван "Гвардия наступления".

