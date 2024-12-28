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Минфин предупредил о возможном дефолте в США в середине января

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила...

AP Photo / Andrew Harnik

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Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила о возможном объявлении дефолта, если страна достигнет потолка государственного долга, что может произойти уже 14 января.

В письме, направленном лидерам Конгресса, она сообщила о необходимости задействования «чрезвычайных мер» для предотвращения финансового кризиса.

По словам Йеллен, казначейство прогнозирует достижение установленного потолка долга в период с 14 по 23 января. Для обеспечения работы правительства Минфин готов использовать специальные бухгалтерские манёвры. Однако, как только эти меры будут исчерпаны, США рискуют столкнуться с дефолтом по обязательствам, если законодатели и президент не договорятся о снятии ограничений на заимствования.

Напомним, что потолок государственного долга был приостановлен до 1 января 2025 года, но в случае его достижения правительству придётся остановить многие операции, а экономика страны может столкнуться с серьёзными последствиями. Associated Press подчёркивает, что подобные «чрезвычайные меры» уже использовались в прошлом для поддержания работы госструктур, но их ресурс ограничен, сообщает Российская Газета.

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