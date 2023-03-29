"Конец близится": метеорит, способный уничтожить все человечество, упадет на Землю значительно раньше, чем все думали

Метеорит, способный полностью уничтожить человечество, упадет на Землю раньше, чем все думали

Метеорит, который способен полностью уничтожить человечество, упадет на Землю значительно раньше, чем думали ученые ранее. Как пишет РИА Новости, повышена планка катастрофического научного прогноза.

Глава отдела ядерной планетологии Института космических исследований Игорь Митрофанов говорил ранее, что история человеческой цивилизации закончится именно по такому сценарию - "пришелец" из космоса уничтожит планету.

Метеорит, убивший динозавров 66,5 миллиона лет назад, вероятно, повторится в истории Земли, уверен Митрофанов. При этом вероятность повторения событий ограничена временными рамками в 100 миллионов лет.

Джеймс Гарвин из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА считает, что вероятность планетарной катастрофы выше, чем считалось ранее. Он провел анализ и моделирование существующих кратеров и воронок от падения метеоритов в мире и заявил, что убийственный метеорит прилетит куда раньше, чем обещали ученые ранее.

