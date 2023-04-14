Американский флаг внезапно упал на землю под звуки гимна России на турнире по теннису

"Иностранцы долго смеялись и хлопали в ладоши": американский флаг на соревнованиях свалился на землю под звуки гимна России
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Красноречивый казус случился на турнире по теннису после встречи Серены Уильямс и Марии Шараповой, пишет news.sportbox.
На награждении победителей, по правилам турнира, включали национальные гимны призеров.
Американский флаг внезапно сорвался с флагштока и медленно спланировал на землю, и в этот момент грянул гимн Российской Федерации.
Болельщики из разных стран отреагировали очень бурно: они начали хохотать и хлопать в ладоши.
Некоторые из очевидцев отметили, что это - подсказка Вселенной, что Россию американцам не победить.