Американский флаг внезапно упал на землю под звуки гимна России на турнире по теннису

Красноречивый казус случился на турнире по теннису после встречи Серены Уильямс и Марии Шараповой, пишет news.sportbox.

На награждении победителей, по правилам турнира, включали национальные гимны призеров.

Американский флаг внезапно сорвался с флагштока и медленно спланировал на землю, и в этот момент грянул гимн Российской Федерации.

Болельщики из разных стран отреагировали очень бурно: они начали хохотать и хлопать в ладоши.

Некоторые из очевидцев отметили, что это - подсказка Вселенной, что Россию американцам не победить.