Новости мира
· Служба новостей

До конца 2025 года: в МИД России рассказали, сколько США собираются подогревать конфликт на Украине

До конца 2025 года: в МИД России рассказали, сколько США собираются подогревать конфликт на Украине

Фото: yandex.ru

США намерены подогревать украинский конфликт как минимум до конца 2025 года. И это опрадано тем, что Штаты неплохо заработают на коррупционных схемах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это они сами планируют, исходя из тех документов, которые ни от кого не скрывают", — сказала она.

Конфликт на Украине - золотая жила для Байдена, именно поэтому он настаивает на включении в американский бюджет на следующий год дополнительного пакета помощи Киеву в размере 37 миллиардов долларов.

"В ту же логику вписывается заключенный в конце ноября и рассчитанный на три года контракт американских властей с компанией Raytheon на 1,2 миллиарда долларов на закупку для Киева систем ПВО", — подчеркнула Захарова.

Коррупционная схема и правда очень выгодна. США накачивают Украину оружием, при этом не дарят, а продают его, но оружие потом всплывает в разных точках мира, поскольку явно перепродается и не один раз.

Ранее мы сообщали, что Зеленский допустил окончание конфликта в 2023 году.

Следующая новость ↓

Популярное

Новый год близко: пройди тест и узнай, какой подарок ты заслуживаешь

Новости мира

15 часов назад

Британский наемник Макдональд рассказал, почему до ужаса боялся на Украине бойцов ВС РФ

Общество

день назад

На Украине в зоне СВО погиб еще один мобилизованный из Татарстана - 29-летний Рамиль Хазиев

https://egeturbo.ru/bio/kursy-biologiya-ege-10-klass

Новости России

8 часов назад

Путин сделал заявление о дополнительной мобилизации в России: "Это боевой резерв"

Редакция помогает

3 дня назад

Флиртовать даже не приходится: вот как казанские девушки привлекают к себе внимание

Профи - консультация игротерапия для детей

Новости России

день назад

Военные в ДНР нашли новый необычный способ штурма позиций ВСУ при помощи перца

Новости России

8 часов назад

«Чей Крым? Чья Чечня? Чей Татарстан?»: в Киеве объяснили, как разоблачать “опасных россиян”

Новости России

23 часа назад

Как украинские дроны попали вглубь России: военный эксперт назвал вероятную версию

Новости России

день назад

В НАТО попытку удара ВСУ по российским военным аэродромам назвали «опасным витком» конфликта
Общество
5 часов назад

"Будут большие штрафы!": в Татарстане вводится особый режим, который будет действовать с 19 декабря

"Будут большие штрафы!": в Татарстане вводится особый режим, который будет действовать с 19 декабря

Новости России

час назад

В Кремле ответили на вопрос, будут ли присоединять новые украинские территории к РФ

Новости мира

час назад

До конца 2025 года: в МИД России рассказали, сколько США собираются подогревать конфликт на Украине

Экономика

2 часа назад

ВТБ и ВЦИОМ: 70% жителей российских городов-миллионников готовы взять ипотеку для покупки первого жилья

Экономика

2 часа назад

Цифровые технологии Сбера помогают компаниям Татарстана

В Татарстане осудят бизнесмена, из-за халатности которого ребенка убил упавший забор

Новости мира

3 часа назад

Daily Mail: британец приютил украинского беженца, а тот его изнасиловал

Новости России

3 часа назад

Человек без лица: военные врачи спасли российского солдата, который подорвался на мине и потерял часть лица

Новости России

5 часов назад

Попутали берега: ВСУ накрыли шквальным артиллерийским огнем собственную ротно-тактическую группу
Японский чизкейк и английский завтрак: теперь казанцам бесплатно доставляют экзотичные продукты и готовую еду