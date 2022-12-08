США намерены подогревать украинский конфликт как минимум до конца 2025 года. И это опрадано тем, что Штаты неплохо заработают на коррупционных схемах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это они сами планируют, исходя из тех документов, которые ни от кого не скрывают", — сказала она.

Конфликт на Украине - золотая жила для Байдена, именно поэтому он настаивает на включении в американский бюджет на следующий год дополнительного пакета помощи Киеву в размере 37 миллиардов долларов.

"В ту же логику вписывается заключенный в конце ноября и рассчитанный на три года контракт американских властей с компанией Raytheon на 1,2 миллиарда долларов на закупку для Киева систем ПВО", — подчеркнула Захарова.

Коррупционная схема и правда очень выгодна. США накачивают Украину оружием, при этом не дарят, а продают его, но оружие потом всплывает в разных точках мира, поскольку явно перепродается и не один раз.

Ранее мы сообщали, что Зеленский допустил окончание конфликта в 2023 году.