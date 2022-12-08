Владимир Зеленский допустил, что украинский конфликт закончится в 2023 году

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что конфликт в его стране может закончиться в 2023 году. Таким предположением он поделился в интервью Politico.

Это издание признало Зеленского самым влиятельным человеком Европы.

"Я считаю, что украинцы также будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время", — допустил Зеленский скорое завершение конфликта.

Ранее Зеленский начал поговаривать о возможности переговоров с РФ. При этом он отметил, что от России таких предложений не поступало.

Ранее мы сообщали, что Путин высказался о вероятности дополнительной мобилизации в РФ.