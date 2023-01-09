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Девятилетний мальчик случайно застрелил свою мать, пытаясь сделать фото с ружьем

Девятилетний мальчик случайно застрелил свою мать, пытаясь сделать фото с ружьем

Фото: открытые источники

9-летний житель Турции совершенно случайно застрелил свою мать при попытке сделать фотографию с ружьем, пишет газета Sabah.

"Девятилетний мальчик фотографировался с ружьем, находясь дома с матерью. Его палец нажал на курок, и он случайно выстрелил в голову стоявшей перед ним матери", - сообщила газета.

Прибывшие на место происшествия экстренные службы обнаружили женщину в крови, но спасти ее уже не смогли. Она получила смертельное ранение.

Ребенок дал показания в полицейском участке в присутствии психолога. Начато расследование происшествия.

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