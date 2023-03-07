"Что ж, вызов брошен": Лукашенко обозвал Зеленского гнидой

Лукашенко обозвал Зеленского гнидой за попытку диверсии на аэродроме Мачулищи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Киев бросил Минску вызов попыткой диверсии в отношении российского военного самолета А-50 на аэродроме Мачулищи. Вместе с тем он отметил, что этими действиями Киев не сможет втянуть Минск в военные действия.

Господин Лукашенко обвинил в проведении операции службу безопасности Украины и назвал президента Владимира Зеленского гнидой. Украина не брала на себя ответственность за произошедшее.

"Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский — просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как президент",— сказал Лукашенко.