Аналитик издания "Свободная Пресса" Александр Ситников заявил, что США и Британия с начала российской спецоперации всеми силами помогают Киеву с оружием и разведданными. Но от этого Украине только хуже.

Недавно британские разведчики МI6 направили в офис Зеленскому новые данные, которые вызвали оторопь у всей его команды. Британцы предупредили, что Россия начинает собирает мощные беспилотники.

Со слов сотрудников из британской разведки МI6, БПЛА ZALA "Ланцет" так же хорош, как и его операторы.

Независимыми экспертами за прошлый месяц было насчитано в 10 раз больше видео с участием данных беспилотников в СВО в прошлом месяце (65 против 6). Эффективность "Ланцета» оценивается в 60%. В связи с этим британские разведчики уже предупредили Зеленского о том, что благодаря мощи российского вооружения конвейер гибели укровермахта запущен.