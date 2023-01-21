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Британцы рассказали о самом главном страхе Зеленского, связанном с Владимиром Путиным

Британцы рассказали о самом главном страхе Зеленского, связанном с Владимиром Путиным

Фото: 4newnews.ru

Читатели британской газеты Daily Mail до глубины души возмутились призывом президента Украины Владимира Зеленского поставить больше танков Киеву. Они оставили более 1,7 тыс. комментариев под публикацией на соответствующую тему.

Большинство британцев считают, что у Зеленского есть большой страх, связанный с русским президентом Путиным: Зеленский боится проиграть конфликт именно из-за нехватки танков.

"Германия продолжает стрелять себе в ногу. Чем больше они будут возвращаться к нацистской идеологии, тем быстрее они разрушат свою экономику", — заявил один из комментаторов, говоря о том, что Германия склоняется к тому, чтобы все-таки дать Украине танки.

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