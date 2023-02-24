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"Блицкриг по-украински": Арестович заявил, что ВСУ захватят Приднестровье за три дня

Арестович заявил о готовности Украины захватить все Приднестровье за три дня
"Блицкриг по-украински": Арестович заявил, что ВСУ захватят Приднестровье за три дня

Фото: thenationalnews.com

Украина готова захватить Приднестровье всего за 3 дня, если Молдавия об этом попросит, заявил бывший советник Главы Офиса Зеленского Алексей Арестович.

"Молдавия – суверенное государство, и она сама решает, кого просить помочь. Только по решению молдавских властей мы можем помочь. У нас есть возможность. За трое суток это можно решить", — сказал он.

Арестович добавил, что повод для ввода ВСУ в Приднестровье уже есть, поскольку президенты Украины и Молдавии обвинили РФ в дестабилизации ситуации в регионе.

Ранее Министерство обороны России заявило, что киевские власти активизировали подготовку к вторжению в Приднестровье. В ведомстве отметили, что сейчас рядом с украинско-приднестровской границей фиксируется значительное скопление личного состава и украинской военной техники, развертывание артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ.

Реализация этой провокации, как подчеркнули в министерстве, напрямую угрожает российскому миротворческому контингенту, развернутому в Приднестровье на законных основаниях.

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