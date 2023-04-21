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"Бедолага!": основатель Telegram Павел Дуров стал самым обедневшим миллиардером из России

Forbes: основатель Telegram Павел Дуров стал самым обедневшим миллиардером из РФ
"Бедолага!": основатель Telegram Павел Дуров стал самым обедневшим миллиардером из России

Фото: открытые источники

Дела российского миллиадера Павла Дурова идут не очень, к такому выводу пришли аналитики Forbes, оценив финансовое положение членов глобального списка за прошедший год. Оказалось, что основатель Telegram Павел Дуров стал самым обедневшим из миллиардеров мира.

За 2022 года его состояние уменьшилось больше других. Всего из 110 участников глобального списка Forbes потери понесли 13 персон. Все вместе они лишились 8,5 миллиарда долларов.

"Самым обедневшим стал Павел Дуров — его состояние уменьшилось на $3,6 млрд", — говорится в аналитическом заключении Forbes.

По последним данным, состояние Павла оценивают в 11,5 миллиардов долларов. Но сама скорость и глубина падения в рейтинге поражает - год назад Дуров был на третьей строчке глобального рейтинга. Сейчас он упал на 10 место.

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