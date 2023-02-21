"А вы смогли бы не заплакать от смеха?": ведущая Sky News разрыдалась в эфире после просмотра подборки оговорок Байдена

Ведущая Sky News Панахи не сумела сдержать слезы после просмотра подборки оговорок Джо Байдена

Ведущая телеканала Sky News Australia Рита Панахи не сумела сдержать слезы в прямом эфире после того, как режиссеры выпустили на экран подборку с самыми известными оговорками американского лидера Джо Байдена.

Эфир был посвящен состоянию здоровья Джо. Эксперты высказывалист, может ли Байден в силу состояния исполнять обязанности президента страны.

Режиссеры собрали подборку самых известных оговорок американского президента, показали ее, после чего ведущая от смеха расплакалась и никак не могла успокоиться даже после того, как ее вывели в эфир.

"Извините, мне очень жаль. Да, никогда ни один человек не был лучше подготовлен для руководства США и, более того, всем "свободным миром", чем нынешний главнокомандующий", — резюмировала ведущая.

Байден, которому в ноябре прошлого года исполнилось 80 лет, часто становится поводом для шуток из-за оговорок или забывчивости. Иногда он путает имена или должности присутствующих, бывали случаи, когда глава государства прибегал к помощи окружающих в поисках выхода со сцены. Также президент США оступался на лестницах и трапах самолета, падал с велосипеда, оборачивался для рукопожатия к пустоте.