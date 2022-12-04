9FortyFive: в США произнесли два слова, которые остановят спецоперацию на Украине

Запад способен завершить украинский положить конец спецоперации РФ на Украине, просто предоставив России гарантии безопасности. К такому выводу пришли аналитики американского издания 19FortyFive.

Автор статьи обозреватель Джек Бакби сослался на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, в котором тот предложил США и ЕС учитывать озабоченности Москвы при разработке новой системы безопасности в Европе.

"Противостояние на Украине может закончиться, если лидеры НАТО всерьез воспримут его предложение", — считает обозреватель.

В первую очередь, считает Бакби, НАТО не должно принять в свой состав Финляндию и Швецию.

"Отказ Хельсинки и Стокгольма от планов по вступлению в НАТО может стать началом украинского урегулирования", — подчеркнул автор.

Накануне Макрон заявил в интервью телеканалу TF1, что будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для Москвы.