Прогнозы по вывозу российской пшеницы в июле снижены на 13–20% из-за позднего начала уборки, дефицита дизельного топлива и ограничений судоходства в порту Азов. Через этот порт проходит до четверти всего экспорта пшеницы из страны.

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), объем экспорта может составить менее 2 млн тонн — на 20% меньше предыдущего прогноза. Аналитики «Совэкона» сократили оценку на 13%, также до 2 млн тонн. Если эти прогнозы сбудутся, вывоз пшеницы снизится на 4,8% к прошлому году и на 35,5% к среднему уровню.

Уборка урожая отстает от прошлогодней на 7–14 дней из-за позднего сева и нехватки дизтоплива. Кроме того, с 10 июля ограничено движение судов на Азово-Донском канале, что влияет на работу зерновых терминалов порта Азов. Аграрии переориентируют поставки в другие порты, но их емкость в пик сезона ограничена.

В Минтрансе заявили, что принимаются меры для обеспечения грузовой логистики, включая возможное переключение массовых грузов на другие виды транспорта. Глубоководные порты Черного моря могут обеспечить экспорт 4–4,5 млн тонн зерна в месяц, что в июле достаточно, но в пик сезона (август–октябрь) отгрузки могут достигать 5–6,5 млн тонн.

Эксперты отмечают, что часть экспортеров может столкнуться с переносом сроков, а не с общим падением объема. Однако перестройка логистики в высокий сезон сложна, особенно при дефиците топлива. Аграрии могут накапливать урожай в элеваторах, что грозит профицитом и снижением цен на внутреннем рынке.