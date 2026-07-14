Татарстан предупредили о сильных дождях и граде 15 июля

В Татарстане 15 июля ожидается ухудшение погоды: местами пройдут сильные дожди, грозы, возможен град. Ветер усилится до 15–18 м/с, сообщает Гидрометцентр республики.

В Казани также прогнозируются грозы и порывы ветра до 16 м/с. Ночью и утром город накроет туман.

Неустойчивая и не слишком жаркая погода сохранится в регионе почти до конца недели. Как пояснили синоптики, это связано с западным циклоном, который движется на восток с территории Центральной России.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что вторая декада июля в республике будет на два градуса прохладнее нормы: средняя температура составит +18,2 градуса по региону и +19,0 в Казани.