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Татарстан предупредили о сильных дождях и граде 15 июля

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Синоптики предупредили татарстанцев о непогоде ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Татарстане 15 июля ожидается ухудшение погоды: местами пройдут сильные дожди, грозы, возможен град. Ветер усилится до 15–18 м/с, сообщает Гидрометцентр республики.

В Казани также прогнозируются грозы и порывы ветра до 16 м/с. Ночью и утром город накроет туман.

Неустойчивая и не слишком жаркая погода сохранится в регионе почти до конца недели. Как пояснили синоптики, это связано с западным циклоном, который движется на восток с территории Центральной России.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что вторая декада июля в республике будет на два градуса прохладнее нормы: средняя температура составит +18,2 градуса по региону и +19,0 в Казани.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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