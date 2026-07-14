Экономика

ЕС не сможет ввести эмбарго на рыбу из Мурманской области

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заяв...

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Европейские страны не смогут отказаться от поставок рыбы из Мурманской области из-за экономической зависимости от российской продукции. Об этом заявил губернатор региона Андрей Чибис.

Рыбная отрасль имеет стратегическое значение для области, которая является одним из ключевых поставщиков рыбы на международный рынок. Российская продукция востребована за рубежом благодаря качеству и объемам поставок.

По словам Чибиса, отказ от российской рыбы нанесет ущерб европейским потребителям.

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