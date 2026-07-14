Экономика

Доллар и евро подорожали почти на рубль

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Банк России повысил официальные курсы доллара и...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Банк России повысил официальные курсы доллара и евро на 15 июля. Американская валюта выросла на 87 копеек, до 77,49 рубля, европейская — на 95 копеек, до 88,53 рубля. Китайский юань прибавил 8 копеек, достигнув 11,38 рубля.

Накануне, 13 июля, регулятор также повышал курсы всех основных валют. Тогда доллар подорожал на 73 копейки (до 76,66 рубля), евро — на 1,08 рубля (до 87,67 рубля), юань — на 14 копеек (до 11,30 рубля). А 10 июля ЦБ, напротив, снижал курсы: доллар потерял 47 копеек (опустившись ниже 76 рублей), евро — 76 копеек (ниже 87 рублей), юань — 6 копеек (до 11,16 рубля).

Официальные курсы используются при расчётах по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Гороскопы

день назад

Четыре знака зодиака окажутся в особом положении: судьба готовит им полосу везения до конца июля

Гид по Казани

13 часов назад

Гид по стилю: лучшие решения для мужчин и женщин

с тараканами

Гороскопы

18 часов назад

Редкий астрологический момент уже близко: пять знаков зодиака вступят в период больших перемен

Технологии

день назад

Не зависят от погоды: российские ученые разработали уникальный алгоритм

ремонт стиральных машин электроника в Санкт-Петербурге

Новости России

день назад

«Ветеран труда» дает важные льготы в 2026 году: как оформить звание без ошибок и отказов

Наука

день назад

Ученые НГТУ создали гель для хранения ценных бактерий без заморозки

Кулинария

день назад

Турецкий суп с вермишелью начинается с тертых помидоров: простой рецепт удивляет свежим ароматом

Новости России

6 часов назад

Пенсионный стаж будут считать иначе: новый закон изменил правила для миллионов россиян
Технологии
2 минуты назад

Почему в современных смартфонах несъемные аккумуляторы

Объяснение причин перехода производителей смарт...

Технологии

57 минут назад

Momentum Technologies представила переносное укрытие Lifepod

Интересное в Казани

день назад

Почему последствия родов могут проявиться спустя годы: гинеколог из Казани рассказала, на что обратить внимание после 40

Новости Казани

час назад

Казанцев просят не скупать бензин впрок из-за ажиотажа на АЗС

Технологии

2 часа назад

Samsung осталась лидером рынка смартфонов, несмотря на падение поставок на 11%
В Татарстане обустроили 225 мест для отдыха в лесу
Новости Татарстана
час назад

В Татарстане обустроили 225 мест для отдыха в лесу

Польза

2 часа назад

Жёлтый пластик снова станет белым: 5 капель на ватный диск возвращают окнам свежий вид

Технологии

2 часа назад

В Австралии начали вакцинировать диких коал от хламидиоза

Технологии

2 часа назад

В Татарстане при режиме беспилотной опасности снижается скорость 4G
Минниханов поручил регулярно проверять АЗС из-з...
Новости Татарстана
час назад

Минниханов поручил регулярно проверять АЗС из-за ажиотажа с бензином