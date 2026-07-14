Доллар и евро подорожали почти на рубль

Банк России повысил официальные курсы доллара и евро на 15 июля. Американская валюта выросла на 87 копеек, до 77,49 рубля, европейская — на 95 копеек, до 88,53 рубля. Китайский юань прибавил 8 копеек, достигнув 11,38 рубля.

Накануне, 13 июля, регулятор также повышал курсы всех основных валют. Тогда доллар подорожал на 73 копейки (до 76,66 рубля), евро — на 1,08 рубля (до 87,67 рубля), юань — на 14 копеек (до 11,30 рубля). А 10 июля ЦБ, напротив, снижал курсы: доллар потерял 47 копеек (опустившись ниже 76 рублей), евро — 76 копеек (ниже 87 рублей), юань — 6 копеек (до 11,16 рубля).

Официальные курсы используются при расчётах по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.