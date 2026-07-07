Ученые выявили бактерии, предсказывающие диабет 2 типа

Изменения в составе микрофлоры кишечника могут произойти за несколько лет до проявления сахарного диабета второго типа. К такому заключению пришли шведские ученые, исследовавшие микробиом 4685 взрослых жителей. Результаты опубликованы в журнале Cell Reports Medicine.

Участников наблюдали около пяти лет. За это время у 383 человек развился диабет 2 типа. Анализ показал, что характерный состав микрофлоры был заметен ещё до начала заболевания. Специалисты идентифицировали девять видов бактерий, связанных с повышенным риском.

Неожиданным открытием стала роль бактерии Akkermansia muciniphila. Традиционно она считается полезной, но при недостатке пищевых волокон может разрушать защитный слизистый слой кишечника. Это способствует воспалению и метаболическим нарушениям, ведущим к инсулинорезистентности.

Также обнаружено, что воздействие некоторых бактерий зависит от концентрации. Например, низкий уровень Coprococcus catus ассоциирован с увеличением риска, а при более высоком уровне такая связь отсутствовала.

В будущем анализ микрофлоры может дополнить существующие методы оценки рисков диабета, наряду с уровнем глюкозы, наследственностью и ожирением.