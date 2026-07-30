В пещере Холе-Фельс найдены 40-тысячелетние фигурки куропаток
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Немецкие археологи из Тюбингенского университета сообщили об обнаружении в пещере Холе-Фельс небольших фигурок куропаток. Возраст находок оценивается примерно в 40 тысяч лет.
Раскопки проводились под руководством Николаса Конрада. Учёные отметили, что фигурки являются частью серии открытий, сделанных в этом известном памятнике каменного века.
Подробности о материале и технике изготовления фигурок пока не раскрываются. Исследователи продолжают анализ находок.
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