Технологии

В Минпромторге признали Россию «очевидно» отстающей в автономных технологиях

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Россия отстает в развитии автономных технологий. Об этом заявил замглавы Минпромторга Василий Шпак на выставке «Дрон Экспо — 2026». По его словам, сфера меняется стремительно, и страна не успевает за регуляторикой, а также за перестройкой логистических и технологических цепочек. Однако трагедии в этом нет, подчеркнул чиновник. об этом сообщает Вечерняя Казань.

Шпак отметил, что технология развивается очень быстро, меняя мир и набор технических решений. Он признал: «Наверное, стоит задуматься, что мы реагируем на сферу, а не формируем ее. По хорошему должно быть наоборот — работать на опережение». При этом, по его мнению, требовать этого от одного ведомства наивно — необходимо совместно работать всей индустрией, чаще встречаться и вырабатывать новые решения.

Замминистра добавил, что Татарстан по праву является одним из лидеров и пионеров в области автономных технологий.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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