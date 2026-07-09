В Тихоокеанском филиале ТИНРО начали применять беспилотники и телеуправляемые устройства для подсчета морских млекопитающих и определения их видового состава на больших глубинах и в Арктике. Искусственный интеллект оптимизирует исследования, повышая их эффективность. сообщает Царьград.

Как рассказал заместитель руководителя филиала Денис Кику, беспилотники используются для подсчета поголовья на лежбищах, а телеуправляемые аппараты помогают идентифицировать виды. Ранее ученые вручную пересчитывали моржей, теперь же обученная нейросеть мгновенно определяет количество животных по снимкам с БПЛА. Это значительно сокращает время и улучшает качество работы.

Телеуправляемые необитаемые подводные аппараты применяются там, где традиционные методы недоступны: на больших глубинах и в арктических водах. Искусственный интеллект также используется для распознавания видового состава по видео с этих устройств.