Наука

БПЛА и ИИ ускорили подсчёт млекопитающих на лежбищах

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Тихоокеанский филиал ТИНРО использует БПЛА и ИИ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

В Тихоокеанском филиале ТИНРО начали применять беспилотники и телеуправляемые устройства для подсчета морских млекопитающих и определения их видового состава на больших глубинах и в Арктике. Искусственный интеллект оптимизирует исследования, повышая их эффективность. сообщает Царьград.

Как рассказал заместитель руководителя филиала Денис Кику, беспилотники используются для подсчета поголовья на лежбищах, а телеуправляемые аппараты помогают идентифицировать виды. Ранее ученые вручную пересчитывали моржей, теперь же обученная нейросеть мгновенно определяет количество животных по снимкам с БПЛА. Это значительно сокращает время и улучшает качество работы.

Телеуправляемые необитаемые подводные аппараты применяются там, где традиционные методы недоступны: на больших глубинах и в арктических водах. Искусственный интеллект также используется для распознавания видового состава по видео с этих устройств.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Польза

день назад

Самая большая печаль лечится не слезами: мудрость Омара Хайяма звучит актуально спустя 1000 лет

Польза

день назад

Запах пота исчезает без дезодоранта: это масло наносят на ладони и протирают подмышки

какие пропорции борной кислоты и желтка для отравы от тараканов

Гороскопы

11 часов назад

Красота июля может обмануть: этим знакам Зодиака стоит готовиться к неприятным поворотам

Интересное в Казани

3 дня назад

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом

лазерная эпиляция ушей в Санкт-Петербурге

Новости России

день назад

Ошибка может дорого обойтись водителю: какую канистру для бензина нужно выбирать на АЗС

Кулинария

день назад

Картошка с румяной корочкой затмит привычные блюда: картофель по-диканьски съедают до последнего кусочка

Польза

8 часов назад

Фраза «у меня всё хорошо» опаснее, чем кажется: вот какую жизненную истину стоит запомнить навсегда

Новости России

день назад

От 60 до 65 за десятилетие: что произошло с пенсионным возрастом и чего ждать дальше
Автоновости Казани и Мира
16 минут назад

В Казани из-за ночного забега изменят 16 автобусных и 7 троллейбусных маршрутов

В Казани 11-12 июля из-за забега «Ночная Казань...

Технологии

14 минут назад

«Сбер» и «1С» обновили интеграцию для бизнеса

Бизнес новости Казани

41 минуту назад

Советник гендиректора «СМП-Нефтегаза» удостоен ордена Почета

Кулинария

час назад

Освежает с первого глотка: домашний лимонад из сезонных ягод оказался вкуснее магазинного

Технологии

час назад

В Минпромторге признали Россию «очевидно» отстающей в автономных технологиях
Слоны Ганнибала указали путь через Альпы
Технологии
46 минут назад

Слоны Ганнибала указали путь через Альпы

Технологии

час назад

В древнем китайском сосуде нашли имбирь и плесневые грибы

Новости Татарстана

2 часа назад

Молочная отрасль Татарстана: легкая прибыль закончилась

Технологии

2 часа назад

Ростех представил гражданские беспилотники «Сатурн» с ИИ и автономной навигацией
«Голова кругом от каши и макарон»: где в Казани...
Гид по Казани
6 дней назад

«Голова кругом от каши и макарон»: где в Казани купить фермерские продукты, чтобы семья ела с удовольствием, а кошелёк не пустел